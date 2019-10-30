SkyUp открыла новый рейс из Харькова в Тбилиси

Авиакомпания будет летать в столицу Грузии дважды в неделю.

Украинская авиакомпания SkyUp 29 октября запустила рейсы в Тбилиси из аэропорта Харькова.

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.

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Рейсы по маршруту будут выполняться по вторникам и пятницам. Стоимость билетов стартует от 1791 гривни.

В SkyUp считают, что зимой это предложение будет интересно экстремалам, ведь неподалеку от Тбилиси расположен горнолыжный курорт Гудаури.

Как сообщал УНИАН, с 17 октября SkyUp Airlines запустила три новых маршрута из Львова, два из которых являются внутренними. Кроме того, с 26 октября авиакомпания открыла новый рейс из Львова в Шарджу (ОАЭ).