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SkyUp открыла новый рейс из Харькова в Тбилиси

08:08, 30 октября 2019
Новости туризма
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SkyUp открыла новый рейс в Грузию / фото facebook.com/skyup.airlines

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.

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Рейсы по маршруту будут выполняться по вторникам и пятницам. Стоимость билетов стартует от 1791 гривни.

В SkyUp считают, что зимой это предложение будет интересно экстремалам, ведь неподалеку от Тбилиси расположен горнолыжный курорт Гудаури.

Как сообщал УНИАН, с 17 октября SkyUp Airlines запустила три новых маршрута из Львова, два из которых являются внутренними. Кроме того, с 26 октября авиакомпания открыла новый рейс из Львова в Шарджу (ОАЭ).

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Теги: #лоукост SkyUp#SkyUpпогода в Харькове