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В Италии бастуют работники аэропортов, возможны задержки рейсов

11:42, 25 октября 2019
Новости туризма
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Пассажиров предупреждают о возможных задержках рейсов в/из Италии из-за забастовки / Фото REUTERS

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В частности, лоукостер Wizz Air на своей странице в Facebook уже сообщил, что сегодня в течение дня могут возникать задержки или сбои на рейсах в/из Италии.

При этом в авиакомпании призвали пассажиров проверять статус рейса перед поездкой, внимательнее следить за обновлениями на табло в аэропортах, на сайтах авиаперевозчиков, а также чаще проверять SMS и/или электронную почту.

Отметим, в течение последних нескольких дней по Украине, в частности в Киеве, из-за сильного тумана наблюдаются сбои в работе аэропортов. К примеру, в столичном аэропорту "Киев" уже сегодня были отменены или задержаны несколько авиарейсов, в том числе в/из Италии.

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Теги: #Италия#задержка рейсов#забастовки в аэропортах