Ryanair начал продажу билетов на рейс Львов – Будапешт
15:03, 22 октября 2019Новости туризма
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Рейсы стартуют с 1 апреля 2020 года.
Иллюстрация / REUTERS
Ирландский лоукостер Ryanair начал продажу билетов на рейсы из Львова в венгерскую столицу Будапешт.
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Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.
Рейсы, которые стартуют с 1 апреля 2020 года, будут выполняться дважды в неделю: в среду и воскресенье. Стоимость билетов начинается от 24 евро в одну сторону. Из Будапешта до Львова самолет отправляется в 20:35 и прибывает в 22:40 по местному времени. В обратном направлении – в 23:45. Время в пути составляет 1 час и 5 минут.
Кроме Будапешта, из Львова Ryanair летает в Краков, Лондон, Варшаву, Мемминген и Дюссельдорф.
Как сообщал УНИАН, крупнейшая в Европе лоукост-авиакомпания Ryanair в летнюю навигацию 2020 года запустит 18 новых авиамаршрутов из Украины в ряд европейских городов.
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