Ryanair начал продажу билетов на рейс Львов – Будапешт

Рейсы стартуют с 1 апреля 2020 года.

Ирландский лоукостер Ryanair начал продажу билетов на рейсы из Львова в венгерскую столицу Будапешт.

Читайте такжеRyanair запустит рейсы из Херсона в Краков

Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.

Рейсы, которые стартуют с 1 апреля 2020 года, будут выполняться дважды в неделю: в среду и воскресенье. Стоимость билетов начинается от 24 евро в одну сторону. Из Будапешта до Львова самолет отправляется в 20:35 и прибывает в 22:40 по местному времени. В обратном направлении – в 23:45. Время в пути составляет 1 час и 5 минут.

Кроме Будапешта, из Львова Ryanair летает в Краков, Лондон, Варшаву, Мемминген и Дюссельдорф.

Как сообщал УНИАН, крупнейшая в Европе лоукост-авиакомпания Ryanair в летнюю навигацию 2020 года запустит 18 новых авиамаршрутов из Украины в ряд европейских городов.