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США отменяют визы для граждан Польши

18:49, 04 октября 2019
Новости туризма
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Дональд Трамп / REUTERS

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Об этом он рассказал журналистам в пятницу, 4 октября, передает Reuters.

В прошлом месяце Трамп заявил, что США скоро включат Польшу в программу визовых исключений. Это предоставляет гражданам стран-участниц право въезда в Соединенные Штаты с целью бизнеса или туризма до 90 дней без визы.

Ранее СМИ сообщали, что США могут пригласить Польшу в программу визовых исключений 30 сентября.

Процент отказов в визовых обращениях в консульство США в Польше впервые в истории упал до 2,8%. Это на 0,2% меньше уровня, необходимого для соответствия безвизовой программе.

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Теги: #США#Польша#визы