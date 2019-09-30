В Украине собираются значительно увеличить количество лоукостов

В правительстве отмечают, что развитие рынка должно привести новых игроков, увеличит предложение и будет способствовать снижению цен на билеты.

Правительство планирует в течение пяти лет увеличить долю авиационных маршрутов, которые выполняются по модели low-cost, с 38% до 63%, а также увеличить объем пассажирских авиаперевозок до 32 млн в год (на 60%) и грузовых авиаперевозок до 112 тыс. т (на 20%) в год.

Об этом говорится в программе деятельности Кабинета министров.

Согласно программе деятельности, в настоящее время существует необходимость в обеспечении эффективно работающего, доступного и безопасного рынке предоставления авиационных услуг.

"Мы обеспечим граждан и бизнес удобными, доступными и безопасными услугами авиационного транспорта, с этой целью будет поддержано модернизацию региональных аэропортов, внедрение новых внутренних и международных рейсов, упрощение доступа на рынок услуг по наземному обслуживанию. Значительное внимание будет уделено развитию авиационных сообщений по модели low-cost (увеличение доли авиационных маршрутов, которые выполняются по модели low-cost, с 38% до 63%)", - говорится в документе.

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Отмечается, что развитие рынка должно привести новых игроков, увеличит предложение и будет способствовать снижению цен на билеты.

Также, отдельное внимание будет уделено вопросам безопасности.

"Для этого система государственного регулирования в авиационной отрасли будет приведена в соответствие с высокими международными стандартами. Будет реализовано Государственную программу по безопасности полетов, открыто представительство в ICAO и обеспечено членство в EASA. В результате должно увеличиться количество субъектов авиационной деятельности, сертифицированных по требованиям авиационных правил, соответствующих нормам ЕС, до 75% (существующий уровень - 25%), что будет способствовать развитию конкуренции", - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, по словам экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна, на украинском рынке в период с 2016 по 2018 год появилось 14 новых авиационных компаний, а также открыто 109 новых авиамаршрутов.