В Китае открыли один из крупнейших аэропортов в мире (видео)

По прогнозам, к 2025 году пропускная способность аэропорта должна составить 72 миллиона пассажиров в год, а в перспективе - 100 миллионов пассажиров в год.

В Китае состоялась церемония открытия нового международного аэропорта Дасин, который называют одним из крупнейших в мире.

Отмечается, что проект на 63 млрд долларов завершили меньше, чем за 5 лет, сообщает Экономическая правда со ссылкой на Reuters.

Аэропорт в форме феникса расположен на юге Пекина и поможет облегчить давление на существующий международный аэропорт Capital на северо-востоке китайской столицы, где ограничения пропускной способности часто вызывает задержку рейсов.

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Новый аэропорт имеет 4 взлетно-посадочные полосы. По прогнозам, до 2025 года пропускная способность Дасина должна составлять 72 миллиона пассажиров в год, а в перспективе - 100 миллионов пассажиров в год.

Основными авиакомпаниями Дасина станут China Southern Airlines и China Eastern Airlines. Кроме того, свои маршруты в новый аэропорт намерены перевести еще 50 иностранных авиакомпаний.

Первыми аэропортом воспользовались пассажиры рейсов авиакомпаний China Southern Airlines и China Eastern Airlines в Гуанчжоу и Шанхай соответственно, сообщает ТСН со ссылкой на China Xinhua News.

Отмечается, что здание аэропорта является уникальным, ведь не имеет никакого структурного шва, а площадь его крыши равна 25 футбольным полям.

Видео: New China TV

Напомним, прошлого года в Стамбуле открылся новый аэропорт, строительство которого продолжалось 10 лет, и в будущем станет крупнейшим в мире.