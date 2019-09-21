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Праздник пива: в Мюнхене начался 186-й "Октоберфест" (видео)

19:17, 21 сентября 2019
Новости туризма
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Цена за литровую кружку пива на фестивале составляет от 10,80 до 11,80 евро / фото УНИАН

Читайте такжеФестивали лета 2019: куда отправиться за музыкой и драйвом в Европе и УкраинеОб этом говорится на официальной странице фестиваля в Instagram.

Как передает НВ, самый масштабный народный праздник в мире начали мэр города Дитер Райтер и премьер-министр Баварии Маркус Зедер.

Организаторы рассчитывают, что праздник посетит около шести миллионов гостей. Цена за литровую кружку пива в палатках пивоварен составляет от 10,80 до 11,80 евро.

Порядок на фестивале будут обеспечивать около 600 полицейских и сотни охранников частных фирм.

Как ранее сообщал УНИАН, в прошлом году на фестивале «Октоберфест» выпили 7,5 миллионов литров пива.

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Теги: #Мюнхен#Октоберфест