Праздник пива: в Мюнхене начался 186-й "Октоберфест" (видео)

Организаторы ждут 6 миллионов гостей.

В субботу, 21 сентября, в немецком Мюнхене открылся 186-й фестиваль пива "Октоберфест". Продлится он до 6 октября.

Читайте такжеФестивали лета 2019: куда отправиться за музыкой и драйвом в Европе и УкраинеОб этом говорится на официальной странице фестиваля в Instagram.

Как передает НВ, самый масштабный народный праздник в мире начали мэр города Дитер Райтер и премьер-министр Баварии Маркус Зедер.

Организаторы рассчитывают, что праздник посетит около шести миллионов гостей. Цена за литровую кружку пива в палатках пивоварен составляет от 10,80 до 11,80 евро.

Порядок на фестивале будут обеспечивать около 600 полицейских и сотни охранников частных фирм.

Как ранее сообщал УНИАН, в прошлом году на фестивале «Октоберфест» выпили 7,5 миллионов литров пива.