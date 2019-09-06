Отмечается, что ситуация не подлежит влиянию авиакомпании, но Wizz Air сделает все возможное, чтобы минимизировать любые задержки.

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air предупредила о возможных задержках рейсов 7-8 сентября в связи с самой высокой в этом году загруженностью воздушного пространства Европейского Союза.

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

«Обращаемся к пассажирам с просьбой проверять расписание рейсов на сайтах аэропортов отправления, а также заранее прибывать в аэропорты», - говорится в сообщении.

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В сообщении также сказано, что ситуация не подлежит влиянию авиакомпании, но Wizz Air будет делать все возможное, чтобы минимизировать любые задержки.

Для вылетающих рейсов авиакомпания настоятельно рекомендовала пассажирам прибыть в аэропорт не менее, чем за 2 часа до запланированного времени вылета, чтобы было достаточно времени для выполнения всех необходимых формальностей по регистрации на рейс, проверки безопасности и входа на посадку в самолет.

Справка УНИАН. Лоукост-авиакомпания Wizz Air выполняет рейсы по более чем 600 маршрутам с 28 баз, соединяя 141 направление в 44 странах. Флот авиакомпании состоит из самолетов Airbus A320 и Airbus A321. Персонал компании - около 3500 человек.

В данный момент авиакомпания Wizz Air осуществляет рейсы из Киева, Львова и Харькова.

Как сообщал УНИАН, французская авиакомпания Aigle Azur отменяет все рейсы из-за трудного финансового положения и связанные с этим операционные сложности.