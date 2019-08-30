Аэропорт «Киев» напомнил, что закрывается на 10 дней

В связи с закрытием столичного аэропорта рейсы авиакомпаний, которые обычно вылетали из аэропорта «Киев», будут обслуживаться в Международном аэропорту «Борисполь».

Международный аэропорт «Киев» им. Игоря Сикорского, второй в Украине по величине пассажиропотока, напомнил о своём закрытии со 2 сентября на 10 дней в связи с проведением текущего ремонта взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

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«Международный аэропорт «Киев» им. Игоря Сикорского закрывается на 10 дней с 9:00 2 сентября до 9:00 12 сентября 2019 в связи с проведением текущего ремонта взлетно-посадочной полосы», - сказано в сообщении.

В связи с закрытием столичного аэропорта рейсы авиакомпаний, которые обычно вылетали из аэропорта «Киев», будут обслуживаться в Международном аэропорту «Борисполь».

Рейсы будут распределены между терминалами D и F аэропорта «Борисполь».

Из терминала D будут вылетать пассажиры Alitalia, Pegasus Airlines, Мотор Сич, Belavia и LOT.

В терминале F будут обслуживаться рейсы авиакомпаний Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways, Jonika Airlines, Vueling Airlines.

Аэропорт «Киев» будет открыт в 9:00 12 сентября, все рейсы будут выполняться по расписанию на этот день.

Как сообщал УНИАН, в июне пресс-служба международного аэропорт «Киев» им. Игоря Сикорского уведомила пассажиров о плановом закрытии аэропорта со 2 сентября на 10 дней в связи с проведением текущего ремонта взлетно-посадочной полосы.