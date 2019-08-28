Жители села на Виннитчине нашли таинственное подземелье (видео)

Катакомбы датируются 17 веком, считают местные историки. Их, вероятно, построили монахи, которые жили на территории села.

Подземные катакомбы нашли жители села Городковка Винницкой области.

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Как говорится в сюжете ТСН, туннели имеют протяженность более 50 метров. Своды из камня выложены по старинной технологии без использования цемента.

Подземелья датируются 17 веком, считают местные историки. Их, вероятно, построили монахи, которые жили на территории села. Подземные ходы соединяли костел, церковь, базар и выходили к заброшенному еврейскому кладбищу.

Жители села хотят сохранить катакомбы, отстроить разрушенные участки и обустроить там музей. Также в планах местных активистов предоставить подземелью статус исторического памятника.

Как сообщал УНИАН.Туризм, на Ивано-Франковщине открыли Музей-резиденцию семьи Шухевичей.