Ryanair ввел спецтарифы из Киева для пассажиров отмененных рейсов Wizz Air

Забронировать билеты можно будет до конца дня 19 июля.

Ryanair ввел специальные "спасательные" цены (rescue fare) на авиабилеты из Киева , чтобы помочь пассажирам отмененных рейсов Wizz Air.

Как сообщает avianews.com, предложение лоукостера касается перелетов из Киева в Берлин, Братиславу, Краков и Варшаву, которые будут выполняться в августе.

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Забронировать билеты по цене от 24,99 евро в одну сторону можно будет до конца дня 19 июля.

Ранее УНИАН сообщал, что венгерская авиакомпания Wizz Air, крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе, в период с 3 по 20 августа отменяет часть рейсов из/в Киев в связи с задержкой поставками самолетов.

В авиакомпании заявили, что пассажирам отмененных рейсов предложат перебронирование на альтернативные рейсы (по тому же маршруту, но на другую дату, или по альтернативному направлению), полное возмещение или 120% компенсации стоимости билетов, которая перечисляется на счет WIZZ в форме кредита.