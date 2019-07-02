МАУ запустила перевозки пассажиров из Винницы в "Борисполь"

Автобусные рейсы PS009/PS010, обеспечивающие стыковку с авиарейсами МАУ, курсируют ежедневно.

Крупнейший в Украине авиаперевозчик - авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в партнерстве с компанией "АТАСС-Борисполь" начала выполнять перевозки, предусматривающие доставку пассажиров МАУ из Винницы в аэропорт "Борисполь".

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Об этом сообщила пресс-служба МАУ.

"1 июля 2019 года МАУ первой в Украине запустила совместно с партнером АТАСС комбинированные перевозки автобус + авиа, соединив Винницу с широкой сетью маршрутов авиакомпании. Удобное интермодальное соединение позволяет жителям комфортно добраться до нужного пункта назначения через Киев (аэропорт "Борисполь") с единым билетом МАУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что автобусные рейсы PS009/PS010, обеспечивающие стыковку с авиарейсами МАУ, курсируют ежедневно.

"Отправление из аэропорта "Борисполь", терминал D, в 20:25; от площади у аэропорта "Винница" - в 03:00. Страховой полис и доступ к Wi-Fi для поездки автобусом Neoplan предоставляются бесплатно", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания МАУ сократит интенсивность полетов в Афины, Стамбул и Ереван и отменит рейсы между Киевом и Винницей на период летней навигации.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" основана в 1992 году. Осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева "Борисполь".