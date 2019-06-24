Аэропорт «Жуляны» закроют на ремонт: стала известна судьба рейсов

На время ремонта все авиакомпании, которые базировались в аэропорту, перенесут отправления и прием рейсов в аэропорт «Борисполь».

Международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского («Жуляны»), второй в Украине по величине пассажиропотока, cо 2 сентября закроется на 10 дней в связи с проведением текущего ремонта взлетно-посадочной полосы.

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Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

«В начале осени с 9:00 2 сентября до 9:00 12 сентября 2019 года аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского будет закрыт на прием/выпуск воздушных судов в связи с проведением текущего ремонта взлетно-посадочной полосы. Также будет проведен частичный ремонт рулежных дорожек №1 и №2», - говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость работ, которые будут проводиться, оценивается в 33 млн грн.

Также, в пресс-службе отметили, что к закрытию аэропорта все авиакомпании, которые базировались в аэропорту, перенесут отправления и прием рейсов в аэропорт «Борисполь».

«Для координации действий по подготовке к капитальному ремонту, работы с авиакомпаниями, пассажирами, предприятиями-смежниками, а также для выполнения плана проведения ремонтных работ в аэропорту создан оперативный штаб», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, аэропорт "Киев" намерен через 2-3 года начать работы по продлению взлетно-посадочной полосы.

Аэропорт "Киев" им. И. Сикорского является одним из старейших аэропортов Украины и работает с 1924 года. В 2012 году была завершена реконструкция аэропорта и строительство сразу нескольких новых терминалов, включая центральный терминал «А» и вип-терминал для бизнес-авиации.