Пассажиры YanAir блокировали вход в терминал F аэропорта Борисполь

Сейчас вход в терминалу уже разблокирован.

Пассажиры самолета рейса YE1215 Киев-Батуми блокировали вход в терминал F в международном аэропорту Борисполь.

Как сообщает Радио Свобода, пассажиры протестовали из-за неоднократного переноса рейса авиакомпанией YanAir.

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Сначала планировалось, что самолет вылетит в 8.30 утра. 16 июня авиакомпания YanAir на своей странице в Facebook сообщила, что самолет отправится в 13:00. Утром 18 июня пост было отредактирован дважды, сначала изменили время вылета на 15:00, а потом на 18:00. Сейчас вылет запланирован на 00:00.

По данным издания, в здание терминала не могли попасть около 100 пассажиров.

Позже терминал F аэропорта Борисполь был разблокирован - примерно в 22:00 было объявлено начало регистрации на рейс.

Как сообщал УНИАН, с 7 июня авиакомпания Yanair временно лишили права на перелеты за ненадлежащий уровень безопасности.