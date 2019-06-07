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ЕС утвердил новые ID-карты для своих граждан

11:11, 07 июня 2019
Новости туризма
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Иллюстрация REUTERS

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Выдавать новые удостоверение начнут лишь через два года. Старые ID-карты будут заменять постепенно и их нельзя будет использовать через десять лет.

"Новые правила повысят безопасность удостоверений личности, введя минимальные стандарты как по содержащейся в них информации, так и степени защиты, общие для всех государств-членов, в которых предусмотрены такие документы", - говорится в сообщении.

На новых удостоверениях будет находиться фотография человека, его два отпечатка пальцев на бесконтактном чипе.

ID-карты будут производить в формате кредитных карт, которые будут соответствовать минимальным стандартам безопасности Международной организации гражданской авиации. У них также будет зона автоматического считывания.

Как сообщал УНИАН, в Украине вырастет стоимость оформления заграничного паспорта и ID-карты.

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Теги: #Евросоюз#паспорта#ID-карты