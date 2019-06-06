В Одессе появились информационные патрули для туристов (видео)

Волонтеры рассказывают об интересных мероприятиях в городе, смогут подсказать дорогу и разобраться с маршрутами городского транспорта.

В городе Одесса для комфорта туристов отныне в наиболее посещаемых местах будут дежурить так называемые информационные патрули.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Волонтеры, в частности, расскажут об интересных мероприятиях в городе, смогут подсказать дорогу, помочь найти туалет или кафе и разобраться с маршрутами городского транспорта.

Отыскать волонтеров на улицах города довольно легко – они одеты в футболки с изображением якоря-сердца. В первый день работы самым популярным оказался вопрос – как добраться до Оперного театра.

По словам заместителя директора городского департамента культуры и туризма Алены Дьяченко, туристы обычно спрашивают об очень известных объектах показа, а также интересуются, где можно воспользоваться свободным доступом к Wi-Fi.

Как сообщал УНИАН, украинская авиакомпания SkyUp запустила рейс из Одессы в Кутаиси (Грузия). Первый рейс из Одессы был осуществлен 4 июня - в Кутаиси прибыли 119 пассажиров из Украины.

Рейсы будут осуществляться дважды в неделю – по вторникам и пятницам.