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В Одессе появились информационные патрули для туристов (видео)

11:34, 06 июня 2019
Новости туризма
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На улицы Одессы вышли информационные патрули / скриншот видео

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Волонтеры, в частности, расскажут об интересных мероприятиях в городе, смогут подсказать дорогу, помочь найти туалет или кафе и разобраться с маршрутами городского транспорта.

Отыскать волонтеров на улицах города довольно легко – они одеты в футболки с изображением якоря-сердца. В первый день работы самым популярным оказался вопрос – как добраться до Оперного театра.

По словам заместителя директора городского департамента культуры и туризма Алены Дьяченко, туристы обычно спрашивают об очень известных объектах показа, а также интересуются, где можно воспользоваться свободным доступом к Wi-Fi.

Как сообщал УНИАН, украинская авиакомпания SkyUp запустила рейс из Одессы в Кутаиси (Грузия). Первый рейс из Одессы был осуществлен 4 июня - в Кутаиси прибыли 119 пассажиров из Украины.

Рейсы будут осуществляться дважды в неделю – по вторникам и пятницам.

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Теги: #информация#Одеса#туристыпогода в Одессе