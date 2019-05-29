Туристы спровоцировали забастовку сотрудников Лувра
03:50, 29 мая 2019Новости туризма
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Сейчас посетить легендарный музей можно будет только по билетам, приобретенным на сайте, но расписание работы пока не сообщается.
REUTERS
Туристы в Париже рискуют остаться без прекрасного. Забастовку объявили сотрудники Лувра.
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Продавцы билетов и служба охраны отказываются выходить на работу из-за огромного наплыва туристов, передает ОНТ.
Только в прошлом году музей посетили более десяти миллионов человек. А количество музейных сотрудников, напротив, только уменьшилось. Накануне Лувр даже не открылся, а всем, кто забронировал экскурсии заранее, вернули деньги.
Сейчас посетить легендарный музей можно будет только по билетам, приобретенным на сайте, но расписание работы пока не сообщается.
Как сообщал УНИАН, в декабре в Париже временно закрыли Эйфелеву башню и Лувр из-за акций "желтых жилетов".
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