МАУ возобновляет авиасообщение Одесса-Вильнюс

Рейсы будут выполняться из Международного аэропорта "Одесса" в аэропорт "Вильнюс" на самолетах Boeing 737-800 три раза в неделю.

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" летом возобновляет авиасообщение Одесса-Вильнюс.

Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

Читайте такжеМАУ объявила распродажу билетов на май-июнь

Рейсы будут выполняться из Международного аэропорта "Одесса" в аэропорт "Вильнюс" на самолетах Boeing 737-800 три раза в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам.

Путешествие будет занимать чуть меньше двух часов.

Рейс PS179 Одесса-Вильнюс будет отправляться в 04:25 и прибывать в 06:15. Рейс PS180 Вильнюс – Одесса будет отправляться в 21:45 и прибывать в 23:25.

Теперь количество прямых еженедельных регулярных рейсов МАУ, связывающих Украину и Литву, возрастет с 14 до 17.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания МАУ запускает прямой рейс по маршруту Киев-Измир (Турция) с 15 июня 2019 года.