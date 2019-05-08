В горах Алтая при сходе лавины пропали семеро туристов, украинцев среди них нет

Двоим туристам из этой группы удалось спастись - 8 мая они добрались до ближайшего населенного пункта.

Министерство иностранных дел Украины заявляет об отсутствии украинцев среди пропавших туристов после схода лавины в горах российского Алтая.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель директора департамента - начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич.

«Согласно предварительной информации Главного управления МЧС РФ по Республике Алтай, среди пострадавших в результате схода лавины граждан Украины нет», - отметил Кирилич.

Отметим, 6 мая в России на Алтае в результате схода лавины в горной местности пропали семь туристов. По данным спасательной службы, в Новосибирской области организованы поиски людей, которые, вероятно, оказались под лавиной в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Группа туристов из Новосибирска из девяти человек была зарегистрирована в МЧС России.

Двое туристов из этой группы 8 мая добрались до населенного пункта и сообщили о произошедшем. Связи в горной местности нет.

Как сообщал УНИАН.Туризм, 5 мая в РФ сообщили о возможной гибели украинского альпиниста на Эльбрусе.