Итальянский лоукостер Ernest Airlines запустил рейсы из Одессы в Рим

Полеты будут совершаться на современных самолетах типа Airbus A320.

Итальянский лоукостер - авиакомпания Ernest Airlines запустил рейсы Рим - Одесса - Рим.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом было сообщено на совместной пресс-конференции руководства Международного аэропорта «Одесса» и авиакомпании Ernest Airlines.

Как отметил президент Ernest Airlines Шади Эль Таннир, Одесса является одним из главных центров коммерции и туризма в Украине. Поэтому новое авиасообщение открывает новые возможности для украинских и итальянских туристов и бизнесменов.

«Италия - одно из самых популярных направлений для жителей Украины. Установление прямой связи Одессы с Италией откроет новые возможности для развития бизнеса, туристических маршрутов и будет способствовать укреплению международных отношений», - сказал он.

Полеты будут выполняться круглый год, два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям. Для этого задействованы современные самолеты типа Airbus A320, а обслуживать пассажиров на борту будет итальянская сервисная компания Buy on Board.

Цены на билеты стартуют от 39 евро в одну сторону (с ручной кладью).

Вылет из Одессы в четверг в 00:40, прибытие в Рим в 1.55. В обратном направлении – 20.40, прибытие в Одессу в полночь. В воскресенье вылет из Одессы в 21:40, прибытие в Италию в 23.00. В обратном направлении - в 17.40, прибытие в 21.00.

Как сообщал УНИАН, 12 марта итальянская лоукост-авиакомпания Ernest Airlines запустила регулярные рейсы из Харькова в Рим и Милан (Италия).

Справка УНИАН. Компания Ernest Airlines была основана в 2015 году группой швейцарских и итальянских инвесторов и получила Сертификат европейского авиаперевозчика 11 апреля 2017 года.

Ernest Airlines разрешает пассажирам покупать до трех мест багажа - 15, 20 или 25 кг каждое, от 8 евро за одно место.

На данный момент авиакомпания выполняет полеты из Киева, Харькова и Львова в города Италии.

Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.