Аэропорт «Одесса» возобновил работу после "минирования" (видео)

Проверка завершена: сообщение о взрывчатке оказалось ложным.

Международный аэропорт «Одесса» возобновил работу, которая была прервана из-за сообщения о минировании.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе аэропорта, сообщение о минировании поступило сегодня утром.

Как отмечается, служба авиационной безопасности действовала согласно установленным инструкциям. Совместно с представителями полиции в 8.15 была начата эвакуация из здания аэровокзального комплекса.

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На место происшествия прибыли представители структурных подразделений полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи, пожарные и спасатели.

Специалисты взрывотехнической службы совместно с кинологами проверили здание аэровокзального и нового терминального комплексов, а также прилегающую к ним территорию на наличие взрывоопасных предметов.

В результате проверки никаких взрывоопасных предметов не выявлено.

В настоящее время аэропорт «Одесса» приступил к работе и функционирует в штатном режиме.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром на электронную почту аэропорта «Одесса» поступило анонимное сообщение о закладке взрывчатки.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.