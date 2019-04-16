МАУ объявил распродажу билетов на отдельные направления

Акция от МАУ действует до 23 апреля 2019 года, а поездки по таким билетам должны быть осуществлены до 30 июня 2019 года.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) объявила распродажу авиабилетов на отдельные направления.

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Согласно информации на сайте МАУ, акция действует до 23 апреля 2019 года. В то же время путешествия по таким билетам должны быть осуществлены до 30 июня 2019 года.

Сообщается, что стоимость акционных билетов стартует от 940 грн. Акционная цена действительна для билетов в один и оба конца маршрута. Количество билетов по этому предложению ограничено.

Отметим, на момент старта продаж акционных билетов самые дешевые предложения по цене до 1000 гривен касались внутренних авиаперевозок по Украине, тогда как зарубежные направления стоили в среднем от 1500-3000 грн.

Как сообщал УНИАН.Туризм, с 26 марта 2019 года МАУ ввела плату за смену места в салоне самолета во время онлайн-регистрации на всех своих рейсах.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» основана в 1992 году. Осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь».