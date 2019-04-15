Иностранные туристы стали реже приезжать в Украину

Поток туристов сократился на 3%.

В 2018 году Украину посетило 14 миллионов 200 тысяч иностранцев, что на 3% меньше чем в 2017 году.

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Об этом сообщили в Министерстве экономического развития и торговли, рассказали в эфире "Сніданок с 1+1".

Согласно рейтингу британской международной компании, Львов стал единственным украинским городом, который вошел в сотню самых популярных туристических направлений мира.

Напомним, 11 апреля сообщалось, что в прошлом году Украина получила от туризма более 4 миллиардов гривень.