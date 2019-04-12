С приходом тепла в Виннице зацвели розовые сакуры (видео)

Первые сакуры в Виннице появились три года назад, сейчас в городе уже несколько аллей с розовыми японскими вишнями.

С приходом тепла в Виннице зацвели розовые сакуры, говорится в сюжете ТСН.

Густыми цветами покрыта целая аллея в спальном районе города. Большинство веток уже в полном цвету, хотя на кистях есть еще много бутонов.

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Горожане красоте радуются, любуются и останавливаются, чтобы насладиться ароматом. Кроме того, аллея уже стала локацией для фото и селфи.

Первые декоративные деревья в городе появились три года назад. 80 саженцев подарили японцы, остальное город докупил. Сейчас в Виннице уже несколько аллей с сакурами.

Отметим, уже в эти выходные в закарпатском городе Ужгород, известном крупнейшей в Украине аллеей сакур, стартует Сакура-Фест, который продлится до 28 апреля. Также попадаются сакуры в Киеве. Самое известное место - аллея сакур в парке "Киото" возле станции метро "Лесная".

Как сообщал УНИАН.Туризм, в начале апреля в Киевском ботаническом саду распустились первые магнолии.