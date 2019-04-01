Итальянский лоукостер возобновит полеты во Львов из Венеции

Минимальная стоимость перелета в одну сторону начинается от 66 евро.

Ernest Airlines с 14 июня возобновит прерванные в начале этого года полеты из Венеции во Львов.

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Об этом сообщает Цензор.net.

"Рейсы будут выполняться три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продажа билетов открыта на даты до 26 октября включительно. Минимальная стоимость перелета в одну сторону начинается от 66 евро.

"После возобновления рейсов Венеция-Львов маршрутная сеть Ernest Airlines из Львова будет включать четыре города - Бергамо, Неаполь, Рим и Венеция", - подчеркивает издание.

Ранее лоукост летал также во Львов из миланского аэропорта "Мальпенса", однако полеты были прекращены 21 января одновременно с остановкой выполнения рейсов из Венеции.