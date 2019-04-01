Итальянский лоукостер возобновит полеты во Львов из Венеции
15:55, 01 апреля 2019Новости туризма
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Минимальная стоимость перелета в одну сторону начинается от 66 евро.
Рейсы будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам / фото facebook.com/hrk.aero
Ernest Airlines с 14 июня возобновит прерванные в начале этого года полеты из Венеции во Львов.
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Об этом сообщает Цензор.net.
"Рейсы будут выполняться три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что продажа билетов открыта на даты до 26 октября включительно. Минимальная стоимость перелета в одну сторону начинается от 66 евро.
"После возобновления рейсов Венеция-Львов маршрутная сеть Ernest Airlines из Львова будет включать четыре города - Бергамо, Неаполь, Рим и Венеция", - подчеркивает издание.
Ранее лоукост летал также во Львов из миланского аэропорта "Мальпенса", однако полеты были прекращены 21 января одновременно с остановкой выполнения рейсов из Венеции.
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