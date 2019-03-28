Итальянский лоукостер получил разрешение на полеты из Рима в Одессу

Полеты Ernest Airlines сможет начать с 19 апреля.

Авиационные власти Италии (ENAC) предоставили право лоукосту Ernest Airlines начать полеты по маршруту Одесса-Рим с частотой два раза в неделю.

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В документе итальянского регулятора от 22 марта, указывается, что заявки на полеты с одинаковой частотой — два раза в неделю — подали два авиаперевозчика — Ernest Airlines на Одесса-Рим и Ryanair на Киев-Бергамо, пишет avianews.com.

В ходе состоявшегося конкурса право на выполнение рейсов ENAC предоставили Ernest Airlines, поскольку авиаперевозчик в ходе тендера получил 60 баллов, в то время как его конкурент из Ирландии — 57 баллов.

В решение указано, что полеты Ernest Airlines сможет начать с 19 апреля.

Напомним, в ноябре 2018 года коммерческий директор Ryanair Дэвид О’Брайан заявил, что лоукост подал заявки на полеты из трех городов Италии в Украину и рассчитывал открыть рейсы уже в 2019 году, однако столкнулся с трудностями из-за позиции властей Италии.

«К примеру, в Италии мы подались на маршруты из Болоньи, Пизы и Милана. Вместо этого правительство предоставило разрешение компании, о которой мы ничего не слышали, с двумя самолетами, которая, наверное, полетит в Украину. Мы подали в суд в Италии и выиграли его. Суд посчитал, что это неразумно предоставлять такое важное направление такой маленькой авиакомпании. Надеемся, уже в следующем году начнем летать», — рассказал О’Брайан, намекая на Ernest Airlines.

В настоящее время маршрутная сеть Ryanair из Украины не включает ни одного итальянского направления. 26 марта лоукост анонсировал запуск в 2019 году рейсов из Харькова в Краков и Вильнюс, а также из Одессы в Краков, Катовице, Вроцлав и Берлин.