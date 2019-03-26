"Сознательный туризм": в киевском хостеле гостей будут приучать сортировать мусор

В Киеве в хостеле сети DREAM Hostels совместно с проектом «Україна без сміття» одними из первых в Украине установили контейнеры для сбора вторсырья.

Экологический проект «Україна без сміття» и украинская сеть DREAM Hostels внедряют систему сортировки мусора в хостелах.

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Как сообщают в пресс-службе DREAM Hostels, вместе с проектом ««Україна без сміття» компания установила контейнеры для сбора вторсырья на территории своего киевского хостела.

На данный момент несколько контейнеров находятся сразу у входа в хостел возле рецепции, а также на кухне для удобства гостей. Еще налаживается процесс вывоза мусора, но иностранные и украинские гости очень быстро начали поддерживать инициативу. Кроме того, сотрудники хостела стали больше сортировать мусор дома и приносить отходы, которые можно переработать, на работу.

В частности, в хостеле на Андреевском спуске можно сортировать следующие виды вторсырья:

Пластик: пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты, контейнеры от гигиенических и моющих средств, упаковка Tetra Pak. Основное требование, чтобы тара была предварительно вымытой и сложенной.

Бумага: картон, журналы, тетради, бумажная упаковка из-под яиц, картонная упаковка с ламинацией.

Стекло и металл: стеклянная и металлическая тара (алюминиевые, железные банки и стеклянные бутылки), аэрозоли. К металлической и стеклянной таре такие же требования, как и к пластиковой – она должна быть вымытой.

До этого начали сортировать мусор еще в одном заведении сети - DREAM Hostel Zaporizhzhia.

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«Мы поняли насколько это большая проблема в стране, когда столкнулись с ней. Как оказалось, в Украине есть чуть ли не единственная фирма, которая занимается вывозом вторсырья на точки приема. Каждый раз, когда я набирала новый номер телефона в поисках фирмы мне отвечали: «девушка, мы про ваш хостел уже слышали и не можем ничем вам помочь». Кроме этого заметно, что в сознании людей еще совсем не выработалась привычка сортировать мусор и на этой уйдет много времени. Часто происходит так, что люди выбрасывают совсем сторонний мусор в баки, которые отведены, например, строго для бумаги», - отметила операционный директор сети DREAM Hostel Марина Панкратова.

В проекте «Украина без мусора» также положительно оценили инициативу, отметив важность развития экологического сознания в области туризма.

«Для нас очень важно, что такая отрасль бизнеса, как туризм, понемногу приобщается к культуре осознанного потребления, ведь туризм также источник больших загрязнений и производит очень много отходов. Раде инициативы DREAM Hostels, поскольку важно налаживать сортировку и переработку отходов не только дома, но во всех местах, где люди производят мусор», - подчеркнула основательница проекта «Україна без сміття» Евгения Аратовська.

Как сообщал УНИАН.Туризм, в феврале 2019 года украинская сеть DREAM Hostels открыла новый хостел в Праге.