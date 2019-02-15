Украинская сеть Dream Hostels открыла новый хостел в Праге

Одновременно в хостеле начало работать кафе Mates, где гости могут заказать завтрак, обед и ужин.

Украинская сеть Dream Hostels открыла новый хостел с садом на заднем дворе в центре Праги.

Как отмечают в пресс-службе сети, на этот раз они сконцентрировали внимание на философии компании и показали, что такое «slow travel» во всем, начиная от дизайна интерьера и заканчивая авторскими экскурсиями по нетипичным локациям города.

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«Slow travel - это отдых без суеты, без слепого следования трендам и страха пропустить все инстаграмные места. Мы хотим, чтобы гости отдыхали в течение путешествия, а не просили еще выходных по возвращению домой. Для этого мы построили наш хостел в центре Праги, теперь все исторические места находятся рядом. Даем специальный гид по любимым кафе, фестивалям и локациях местных жителей, и создали зоны для общения гостей, чтобы завести новых друзей стало еще проще», - пояснил совладелец сети Dream Hostels Евгений Лавренюк.

Хостел располагается в шестиэтажном здании девятнадцатого века в историческом центре города, рядом с Вацлавской площадью. В помещении современный дизайн, который разработала чешская компания Tinquer. Tereza Barnard, главный дизайнер проекта, создала уникальный интерьер в стиле эко. Она использовала много натуральных материалов таких как дерево, камень и металл. Также в помещении будет много живых растений и мебель ручной работы.

Пространство спроектировали так, чтобы путешественники имели больше мест для общения, поэтому на первом этаже расположен коворкинг, оборудованный мягкими диванами и дизайнерскими креслами. В хостеле 40% - это частные номера для семей или маленьких компаний до 4 человек. Особенностью общих номеров (дормов) стали кровати «dream bed», которые имеют шторку, светильник, розетку и локер для хранения личных вещей.

«Нашей главной целью было создать хостел для бюджетных путешествий, который по качеству и комфорту не уступал бы отелям, но при этом сохранял дружескую атмосферу хостела», - комментирует Лавренюк.

Одновременно с хостелом начало работать кафе Mates. Здесь гости могут приобрести завтрак в формате шведского стола, а также пообедать или поужинать. Кафе работает каждый день с 8:00 до 22:00 и предлагает заказать завтрак за 135 крон (около 160 гривен).

Позже команда Dream Hostels планирует открыть сад на заднем дворе, где будет зона для барбекю и занятий йогой.

Отсюда путешественники могут отправиться исследовать старый и новый город, музеи, уличное искусство или просто окунуться прямо в ночную жизнь Праги.

DREAM Hostеls - сеть хостелов в Восточной и Центральной Европе, основана в Киеве в 2011 году. Сегодня Dream Hostels есть в Варшаве, Братиславе, Праге, Киеве, Львове, Одессе, Полтаве, Запорожье и Рахове. В хостелах работает бонусная программа лояльности - путешественники могут получить скидку до 10% на проживание, если повторно останавливаются в одном из хостелов сети. Также в сеть входят сеть кафе Druzi, сайт посуточной аренды жилья doba.ua и проект Urban Space 500.