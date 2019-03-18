В Австрии разожгли рекордно высокий костер (видео)

60-метровое сооружение из деревянных бревен сооружали в течение 3 месяцев.

В Австрии разожгли рекордно высокий костер. Таким образом в городе Лустенау отпраздновали приход весны.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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60-метровое сооружение из деревянных бревен строили в течение 3 месяцев, а сгорело оно менее чем за час.

Авторы идеи говорят, что башня получилась даже больше, чем они ожидали. По их словам, этот костер стал самым высоким в мире.

Предыдущий рекорд три года назад установили в Норвегии, тогда костер был на 13 метров ниже.

Действие уже раскритиковали представители местной природозащитной организации, отметив, что такое мероприятие не является уместным в условиях глобального потепления.

Как сообщал УНИАН, ученые допустили искусственное охлаждение Земли для борьбы с глобальным потеплением