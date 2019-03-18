В Австрии разожгли рекордно высокий костер (видео)
11:12, 18 марта 2019Новости туризма
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60-метровое сооружение из деревянных бревен сооружали в течение 3 месяцев.
По словам авторов идеи, этот костер стал самым высоким в мире / скриншот
В Австрии разожгли рекордно высокий костер. Таким образом в городе Лустенау отпраздновали приход весны.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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60-метровое сооружение из деревянных бревен строили в течение 3 месяцев, а сгорело оно менее чем за час.
Авторы идеи говорят, что башня получилась даже больше, чем они ожидали. По их словам, этот костер стал самым высоким в мире.
Предыдущий рекорд три года назад установили в Норвегии, тогда костер был на 13 метров ниже.
Действие уже раскритиковали представители местной природозащитной организации, отметив, что такое мероприятие не является уместным в условиях глобального потепления.
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