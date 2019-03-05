Президентский дворец ОАЭ откроют для туристов

Президентский дворец в столице ОЭ Абу-Даби открывает свои двери для публики уже в этом месяце.

Комплекс президентского дворца в Абу-Даби откроет свои двери для посетителей в понедельник, 11 марта 2019 года.

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Комплекс будет открыт для туристов по распоряжению президента страны шейха Мухаммеда бен Заеда Аль Нахайяна, передают russianemirates.com. Сейчас Дворец служит официальным местом встречи Кабинета министров ОАЭ и Федерального верховного совета. Здесь же проходят официальные встречи государственных лидеров.

Уже в этом месяце у посетителей будет возможность познакомиться с традициями и ценностями ОАЭ, а также изучить хорошо сохранившееся наследие страны. Во Дворце находится библиотека Qasr Al Watan, где можно изучить обширную коллекцию книг и ресурсов о политической, социальной и культурной истории ОАЭ.

Здание библиотеки - это дань арабскому наследию. Внешний и внутренний дизайн отражают значимость экспонатов, размещенных в стенах библиотеки.

Вечером посетители смогут насладиться великолепным световым и звуковым шоу на фасаде здания. История, рассказанная в трех актах, отправляет зрителей в путешествие по прошлому, настоящему и будущему Арабских Эмиратов.