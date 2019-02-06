Uber запустил сервис по вызову скоростных катеров

Заказать можно будет весь катер целиком, а не просто купить место в нем.

Транспортный сервис Uber с 3 февраля запустил в деловой столице Индии, городе Мумбаи новый вид услуг - Uber Boat. Теперь клиенты Uber могут забронировать не только обычное такси, но и катер.

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Об этом передает CNN. Скоростные катера будут курсировать между тремя пунктами назначения на набережной города.

Цена поездки стартует с 5 700 рупий (80 долларов США) для шести или восьмиместных катеров и доходит до 9 500 рупий (132 доллара США) для более крупных судов, в которых могут разместиться 10 и более пассажиров.

Однако заказать можно будет весь катер целиком, а не просто купить место в нем.

Программа в Мумбаи стартовала на экспериментальной основе, но будет расширена в ближайшие недели, сообщил CNN официальный представитель компании. Города Индии являются одними из самых загруженных в мире.