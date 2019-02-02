Стамбул в 2018 году посетили более 13 миллионов туристов

Больше всего туристов прибыло в Стамбул из Германии.

Число туристов, посетивших Стамбул в прошлом году, выросло на 24% по сравнению с 2017 годом - до 13,433 млн.

Читайте такжеВ Стамбуле открыли аэропорт, который станет крупнейшим в мире (фоторепортаж)

Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на отчет Управления культуры и туризма Стамбула. В основу отчета легли данные об иностранных туристах, прибывших в Стамбул через Международные аэропорты Ататюрка и Сабихи Гекчен, порты Хайдарпаша, Пендик, Тузла, Зейтинбурну, Амбарлы и Каракей.

Только в декабре 2018 года Стамбул посетило 1,78 млн туристов, что на 21,3% больше показателя аналогичного периода 2017 года.

Согласно статистике, воздушным путем в Стамбул в прошлом году прибыло 23,9% туристов - 13,397 млн. Морским путем в мегаполис прибыло 36464 туриста, что на 20,2% больше аналогичного показателя 2017 года.

Больше всего туристов прибыло в Стамбул из Германии - 1,72 млн, или 8% от общего числа туристов.

Стамбул в последние три года посетило более 3 млн туристов из арабских стран.

Стамбул в 2017 году посетило 10,841 млн туристов.