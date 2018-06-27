Uber получил лицензию на работу в Лондоне

Компании выдвинули условие о том, что она будет постоянно доказывать, что достойна работать в столице Великобритании.

Сервис онлайн-заказа такси Uber получил право на работу в Лондоне.

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Новая лицензия с испытательным сроком выдана с условием, что компания будет четко придерживаться условий соглашения и будет постоянно доказывать, что достойна работать в столице Великобритании, передает Reuters.

Судья Эмма Арбатнот заявила, что удовлетворена изменениями в политике Uber, и теперь компания подходит для работы в Лондоне. Лицензия выдана на 15 месяцев.

В 2017 году лондонские власти отказались продлевать лицензию Uber. Таким образом, после 30 сентября Uber прекратила свою работу в столице Великобритании. По мнению муниципального транспортного ведомства, компания демонстрирует недостаточный уровень ответственности, что может угрожать общественной безопасности.