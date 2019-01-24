На самые популярные направления к 8 марта уже назначены дополнительные поезда

Дополнительные поезда будут курсировать из Киева до Николаева, Львова, Одессы, Днепра, а также из Львова в Одессу.

"Укрзализныця" назначила шесть дополнительных поездов на ряд популярных туристических направлений в период праздников, приуроченных к Международному женскому дню 8 марта.

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Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В частности, будет курсировать дополнительный поезд № 162/161 Николаев - Киев, который отправится в рейс из Николаева 6 марта, а из Киева 7 марта.

Дополнительные поезда № 191/192 Киев - Львов, № 223/224 Киев - Одесса, № 179/180 Киев - Днепр и № 167/168 Львов - Одесса отправятся в рейсы туда и обратно 8 марта.

В пресс-службе пообещали, что назначение дополнительных поездов на праздники будет продолжаться.

Отметим, в этом году 8 марта выпадает на пятницу, а потому украинцы получат дополнительный выходной и таким образом смогут продлить свое праздничное путешествие еще на день.

Как сообщал УНИАН.Туризм, с 15 января в украинских поездах подорожало постельное белье и чай.