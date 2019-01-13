Air Malta в два раза увеличит число рейсов в Украину

Дополнительная частота полетов на маршруте Мальта - Киев появится с 26 апреля.

Air Malta в период летней навигации удвоит число прямых рейсов в Украину.

Об этом сообщили avianews.com в авиакомпании.

Читайте такжеАэропорт «Борисполь» назвал самые пунктуальные авиакомпании декабря

Отмечается, что с 26 апреля Air Malta будет совершать два еженедельных рейса в Украину - из Мальты в Киев по вторникам в 16:00 и по пятницам в 20:40, из Киева по вторникам в 21:05 и по субботам в 01:45.

Сейчас авиаперевозчик летает в Киев только по пятницам.

Напомним, Air Malta возобновила прямые регулярные рейсы в Украину после длительного перерыва 19 июня 2018 года. В Киеве компания обслуживается в аэропорту «Борисполь».

С 21 августа 2018 года продажу билетов на рейсы авиаперевозчика на своем сайте, в том числе на линию Киев - Мальта, начал лоу-кост Ryanair. Позже Air Malta приняла решение продлить выполнение рейсов Киев - Мальта на зимний период, хотя изначально рейс планировался как сезонный до конца летнего расписания 2018 года.