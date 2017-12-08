Итальянский лоукостер начал летать из Львова в Неаполь и Венецию

Бюджетная авиакомпания Ernest Airlines начала летать из Львова сразу в два города Италии - Неаполь и Венецию. Сегодня в 10:45 из украинского аэропорта отправился рейс в Неаполь, а в 16:58 - рейс в Венецию, передает ЦТС.

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Полеты из Львова в Неаполь будут выполняться по вторникам, пятницам и воскресеньям, в Венецию - по пятницам и воскресеньям. Стоимость билета в одну сторону начинается от 49 евро. За такую цену пассажиры могут приобрести билеты на февраль. В декабре цены на билеты в Неаполь колеблятся в пределах 118-194 евро, в Венецию - 70-127 евро. В январе в Неаполь можно улететь за 63-209 евро, в Венецию - за 63-127 евро.

Отметим, что сегодня будут выполнены и обратные рейсы. Самолет, следовавший из Неаполя, приземлился во Львове в 15:56. Рейс Венеция-Львов прибудет во Львов в 21:10. Ernest Airlines начал летать во Львов 20 октября. Сейчас итальянская авиакомпания с албанской регистрацией выполняет рейс Милан (Бергамо) - Львов.

Напомним, что до апреля 2015 года между Львовом и Неаполем летала авиакомпания Wizz Air Ukraine. Также "дочка" венгерского лоукостера летала из Львова в Милан и Венецию