Львовский аэропорт сообщил о задержке двух авиарейсов

О причине задержки рейсов авиакомпания не сообщает.

Международный аэропорт «Львов» сообщил о задержке сегодня, 2 января, двух рейсов итальянской авиакомпании «Ernest» с вылетом из Венеции и Львова.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе аэропорта, рейс ERN297 задерживается с вылетом из Венеции в 18:10 (по расписанию 12:15). Рейс ERN298 задерживается с вылетом в Венеции до 20:30 (по расписанию 15:00).

В пресс-службе аэропорта отметили, что причину задержки рейсов авиакомпания не сообщила.