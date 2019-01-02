Львовский аэропорт сообщил о задержке двух авиарейсов
13:35, 02 января 2019Новости туризма
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О причине задержки рейсов авиакомпания не сообщает.
Во львовском аэропорту задерживаются два рейса / фото tim5000/livejournal
Международный аэропорт «Львов» сообщил о задержке сегодня, 2 января, двух рейсов итальянской авиакомпании «Ernest» с вылетом из Венеции и Львова.
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе аэропорта, рейс ERN297 задерживается с вылетом из Венеции в 18:10 (по расписанию 12:15). Рейс ERN298 задерживается с вылетом в Венеции до 20:30 (по расписанию 15:00).
В пресс-службе аэропорта отметили, что причину задержки рейсов авиакомпания не сообщила.
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