В Одессе 16 декабря пройдет дипломатическая рождественская ярмарка

На дипломатической ярмарке иностранные представительства предложат самые популярные блюда национальных кухонь, оригинальные сувениры, новогодние украшения и проведут благотворительные акции.

В Одессе 16 декабря пройдет 8-я дипломатическая рождественская ярмарка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, ярмарка откроется в 11.00 в концертно-выставочном комплексе Gorzal - в Центральном парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко (ул. Маразлиевская, 1).

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Отмечается, что в этой благотворительной ярмарке примут участие все генеральные и почетные консульства, аккредитованные в Одессе, национальные культурные центры, международные миссии и организации.

«На дипломатической ярмарке иностранные представительства предложат самые популярные блюда национальных кухонь, оригинальные сувениры, новогодние украшения и проведут благотворительные акции. Перед посетителями также выступят национальные вокальные и хореографические коллективы», - сообщили в мэрии.

Собранные на ярмарке средства будут направлены на приобретение медицинского оборудования для родильного дома № 5.

Организатор ярмарки - Одесский дипломатический клуб при поддержке Министерства иностранных дел Украины, Одесского городского совета и мэра города.

Вход на ярмарку - свободный.

Время работы с 11.00 до 19.00.

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