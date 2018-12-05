Сейчас у аэропорта "Киев" (Жуляны), куда авиакомпания выполняет рейсы, есть некоторые ограничивающие развитие Wizz Air факторы.

Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air ведет переговоры с аэропортом Борисполь.

Об этом заявил главный исполнительный директор Wizz Air Джозеф Варади, пишет LIGA.net.

"Мы открыты для новых предложений, поэтому проводим переговоры не только с Борисполем, но и с другими региональными аэропортами", - заявил Варади.

По его словам, сейчас у аэропорта Киев (Жуляны), куда авиакомпания выполняет рейсы, есть некоторые ограничивающие развитие Wizz Air факторы.

Читайте такжеRyanair летом откроет пять новых направлений из Украины

"Например, короткие взлетно-посадочные полосы. Мы постепенно переоснащаем наш флот новыми самолетами Airbus А321, которые больше Airbus А320. Сегодня Жуляны способны принимать только А320. Этот вопрос нужно будет решать, поэтому руководству нужно будет инвестировать в аэропорт", - подчеркнул Варади.

Авиакомпания Wizz Air является базовым перевозчиком для аэропорта Киев (Жуляны) и генерирует для аэропорта от 40% до 50% пассажиропотока и доходов, в зависимости от периода года.

Ранее УНИАН сообщал, что венгерская авиакомпания Wizz Air, крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе, намерена возобновить работу украинской дочерней компании «Визз Эйр Украина» и получить лицензию украинского авиаперевозчика в следующем году.