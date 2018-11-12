Названы самые непунктуальные авиакомпании октября

В октябре украинские авиакомпании выполнили вовремя 85,2% рейсов.

Министерство инфраструктуры Украины обнародовало рейтинг наиболее пунктуальных украинских и иностранных авиакомпаний, которые выполняли рейс из/в Украину в октябре 2018 года.

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Согласно данным на сайте Мининфраструктуры, самым пунктуальным в октябре оказалось ПАО «Мотор Сич» с показателем 95,6% своевременно выполненных рейсов из 250. На второй строчке оказалась «Роза Ветров», которая своевременно выполнила 93,4% рейсы из 482. Замыкает тройку лидеров МАУ с показателем 86,6% из 3161 рейса.

При этом наименее пунктуальной оказалась авиакомпания «Атлас Джет» (только 53,8% своевременно выполненных рейсов из 13). Также в тройку украинских авиаперевозчиков, которые опаздывают больше всего, попали «Авиакомпания Браво» (56,6% из 136) и «Азур Эйр Украина» (63,9% из216).

В целом украинские авиакомпании в октябре 2018 года выполнили 4536 рейсов из/в отечественные аэропорты, из них вовремя – 85,2%.

Сразу пять иностранных авиакомпаний оказались на 100% пунктуальными - Qatar Airways (62 рейса), Ellinair (16), Bulgaria Air (9), Aegean Airlines (8) и Iraqie Airways (5).

При этом наименее пунктуальными стали испанская Vueling Airlines (лишь 33,3% своевременно выполненных рейсов из 12), El Al Israel Airlines (50% рейсов из 52) и Ernest S. p.A (61,8% из 102).

В целом иностранные авиаперевозчики осуществили в октябре 2018 года 2723 рейса из/в аэропорты Украины, из которых своевременными оказались 84,9%.

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, ранее Кабмин разрешил проводить плановые проверки туроператоров. Это произошло после того, как в период летних отпусков украинские туристы столкнулись с настоящим коллапсом в аэропортах, когда многие авиарейсы были задержаны.