На Мальдивах открылся первый в мире подводный отель

11:47, 05 ноября 2018
Новости туризма
0 0
Его строительство обошлось в $15 млн долларов / фото Mir24.tv

Как сообщает "МИР 24", вилла назвается "Коралл" и вписана в островной риф.

В отеле два этажа - надводный и подводный. На верхнем, надводном, - домашний спортзал, комната дворецкого, помещения охраны, а также гостиная, кухня, бар и столовая, выходящая на террасу. 

Читайте такжеВ Дубае знаменитый отель начал подавать золотой капучино

Из расположенного на глубине пяти метров подводного этажа открывается панорамный вид на океан. Здесь находятся спальня, гостиная и ванная комната. 

В гостинице также есть ресторан, где подают блюда из морепродуктов.

Отель рассчитан на девятерых гостей. Его строительство обошлось в $15 млн долларов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #отель#отпуск на Мальдивах