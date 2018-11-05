На Мальдивах открылся первый в мире подводный отель
11:47, 05 ноября 2018Новости туризма
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Отель рассчитан на девятерых гостей.
Его строительство обошлось в $15 млн долларов / фото Mir24.tv
На Мальдивах открылся первый в мире подводный отель, ночь в котором обойдется любителям острых ощущений в $50 тыс.
Как сообщает "МИР 24", вилла назвается "Коралл" и вписана в островной риф.
В отеле два этажа - надводный и подводный. На верхнем, надводном, - домашний спортзал, комната дворецкого, помещения охраны, а также гостиная, кухня, бар и столовая, выходящая на террасу.
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Из расположенного на глубине пяти метров подводного этажа открывается панорамный вид на океан. Здесь находятся спальня, гостиная и ванная комната.
В гостинице также есть ресторан, где подают блюда из морепродуктов.
Отель рассчитан на девятерых гостей. Его строительство обошлось в $15 млн долларов.
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