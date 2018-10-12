Авиакомпания Singapore Airlines выполнила самый длинный рейс в мире

Раньше самым длинным рейсом считался маршрут авиакомпании Qatar Airways из Дохи в Окланд.

Авиакомпания Singapore Airlines выполнила самый длинный беспосадочный рейс в мире.

Путь из Сингапура в Нью-Йорк длиной 15 344 километра занял 17 часов и 52 минуты, сообщает lb.ua со ссылкой на CNN.

Дальнемагистральный авиалайнер Airbus A350-900ULR приземлился в пятницу в 05:29 по местному времени (12:29 по Киеву) в международном аэропорту "Ньюарк". Он вылетел из Сингапура накануне в 23:37 по сингапурскому времени (18:37 по Киеву).

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Самолеты Singapore Airlines раньше уже летали по этому маршруту, используя самолеты A340-500, но в 2013 году цены на топливо (более 110 долларов за баррель) сделали маршрут нерентабельным. С тех пор полеты в Нью-Йорк выполнялись с пересадкой в Франкфурте, а в Лос-Анджелес - с пересадкой в Токио или Сеуле.

Напомним, что раньше самым длинным рейсом считался маршрут авиакомпании Qatar Airways из Дохи в Окланд (14 529 км).

Ранее УНИАН сообщал, что авиакомпания Singapore Airlines в конце сентября получила первый авиалайнер Airbus A350-900 в модификации сверхбольшой дальности Ultra Long Range (ULR) и 11 октября запустит на нем прямой рейс из Сингапура в аэропорт Нью-Йорка Ньюарк.