Аэропорт "Киев" планирует завершить расширение терминала "А" в мае 2019 года

Расширение терминала должно позволить принимать и отправлять вдвое больше пассажиров, а также улучшить комфорт пребывания в аэропорту.

Международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского (Жуляны) планирует завершить расширение терминала "А" на 9,5 тыс. кв. м в мае 2019 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель совета директоров аэропорта Денис Костржевский.

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«Все работы планируется завершить до мая 2019 года. Очень быстро строят, и, я думаю, успеют. Начали работы 2 месяца назад», - сказал он.

Костржевский отметил, что расширение терминала позволит принимать и отправлять вдвое больше пассажиров, а также улучшит комфорт пребывания в аэропорту.

«На данный момент терминал "А" может обслужить до тысячи пассажиров в час. Соответственно, эти пассажиры сейчас тратят на прохождение формальностей минут 50-60. После расширения терминала они смогут проходить все формальные процедуры в два раза быстрее», - сказал он.

Кроме этого, Костржевский рассказал о наполнении расширенного терминала.

«На первом этаже пристройки будут располагаться 18 стоек регистрации и зона контроля на авиационную безопасность. Будет дополнительно оборудовано 9 пунктов авиабезопасности. Таким образом, скорость прохождения всех формальностей будет увеличена вдвое. На втором этаже будет располагаться дополнительно 18 зон пограничного контроля, что позволит пассажирам быстро проходить паспортный контроль. После этого пассажиры будут проходить в комфортабельную зону ожидания, где будет размещено 3 ресторана, 2 бара и 2 магазина Duty free. Также, там будет нововведение - зона виртуальной реальности с очками», - сказал он.

Отметим, в 2019 году аэропорт "Киев" планирует увеличить пассажиропоток почти на 40%.