Львовский аэропорт сообщил об очередной отмене рейсов авиакомпании Ernest

Причины отмены рейсов не сообщаются.

Международный аэропорт «Львов» сообщил об отмене двух рейсов авиакомпании Ernest, сегодня, 14 августа, из Неаполя (Италия) во Львов и из Львова в Неаполь.

Читайте такжеВ Украину в этом году должны зайти две новые авиакомпании - Омелян

Как сообщили в пресс-службе аэропорта «Львов», отменен рейс №ERN277 Неаполь - Львов (плановый прилет 21:45).

А также отменен рейс № ERN578 Львов-Неаполь (плановый прилет 16:45).

Причины отмены рейсов не сообщаются.

При этом авиакомпания Ernest отменяет рейсы в направлении Львова не впервые. Так, 12 августа были отменены рейсы Милан-Львов и Львов-Милан.

Как сообщал УНИАН, 23 июля аэропорт «Львов» сообщал об отмене 8 рейсов авиакомпании SkyUp. Рейсы должны были выполняться 25, 26, 28 и 29 июля из Хургады и Шарм-эль-Шейха во Львов. По этим же датами отменен вылет из Львова на данные курорты Египта. Причины отмены рейсов также не сообщались.