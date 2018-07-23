Эстония может ввести новый вид виз для "цифровых кочевников"

Речь идет о так называемых "цифровых кочевниках" - ИТ-специалистах, финансистах и маркетологах, которые работают по всему миру, а страну проживания выбирают по удобству.

Министерство внутренних дел Эстонии инициировало поправки к закону об иностранцах, которые упростят для некоторых из них возможность жить и работать в Эстонии.

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Как сообщает портал ERR, планируется сделать новый вид визы для так называемых "цифровых кочевников" - ИТ-специалистов, финансистов и маркетологов, которые работают по всему миру, а страну проживания выбирают по удобству.

Сейчас, чтобы работать в Эстонии, человек должен оформить рабочую визу. Однако в страну по туристической визе приезжают и работают программисты, которые выполняют заказ, например, для американских компаний.

"Цифровые кочевники" - это в основном ИТ-специалисты, финансисты, маркетологи. Для таких людей нужен только компьютер и интернет. Для них не имеет значения, в какой стране работать. Они ведут кочевой образ жизни, но за счет потребления товаров и услуг в стране проживания они положительно влияют на местный бизнес", - пояснил советник отдела гражданства и миграции МВД Киллу Вантс необходимость специальной визы для таких людей.

Кроме этого, иностранцам позволят работать в нескольких фирмах и менять работодателей без оформления нового вида на жительство.

В реестре народонаселения иностранцы будут указывать место жительства, если они живут в стране не менее шести месяцев.