​ОАЭ для привлечения туристов отменили "детские" визовые сборы

ОАЭ на два месяца отменили визовые сборы для туристов в возрасте до 18 лет.

Туристы в возрасте до 18 лет, путешествующие в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), освобождены от визовых сборов на период с 15 июля до 15 сентября.

Читайте также60% украинцев планируют путешествия самостоятельно и тратят на отдых вдвое меньше мирового уровня - исследование

Соответствующее решение принял Кабинет министров ОАЭ с целью поддержания туристического потока в жаркий летний период, передают Русские Эмираты.

Ранее ОАЭ разрешили транзитным пассажирам бесплатно находиться на территории страны в течение 48 часов, а тем, кто хочет задержаться на 96 часов, нужно доплатить 50 дирхамов ($13). Для транзитных туристов в аэропортах также были открыты экспресс-пункты пограничного контроля.

В первом квартале этого года международные аэропорты ОАЭ обслужили 32,8 млн пассажиров. Объем сектора гостеприимства страны сегодня оценивается в 150 млрд дирхамов ($41 млрд). Туристические компании ОАЭ восприняли инициативы правительства с энтузиазмом.

Однако данная инициатива не касается украинских туристов, поскольку с 31 декабря 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и ОАЭ. Граждане Украины с биометрическими паспортами могут путешествовать в ОАЭ без виз сроком до 30 дней.