Wizz Air анонсировал запуск рейсов из Киева в Брюссель и Париж

Дата запуска новых маршрутов пока не сообщается.

Венгерский лоукостер Wizz Air анонсировал запуск авиарейсов из Киева (Жуляны) в Брюссель (Бельгия) и Париж (Франция).

Об этом говорится в новостной рассылке авиакомпании от 5 июля 2018 года.

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«Мы предлагаем вам новые варианты для путешествий из Киева (Украина) в скором времени! Наши новейшие добавленные направления WIZZ из Киева включают: Дортмунд, Мемминген (Munich West), Брюссель-Шарлеруа, Париж-Бове и Копенгаген», - говорится в сообщении.

Отметим, если в Дортмунд, Мемминген и Копенгаген Wizz Air уже летает из Киева, то в Брюссель и Париж – рейсов еще не было.

При этом следует отметить, что дата запуска новых маршрутов пока не сообщается и на сайте авиакомпании продажа билетов по ним еще не начата.

Также в сообщении анонсировали запуск еще одного нового направления – из румынского Клуж-Напоки в английский Бирмингем.

Сейчас Wizz Air выполняет рейсы из трех украинских городов – Киева, Харькова и Львова – в ряд европейских городов.

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, недавно авиакомпания Wizz Air объявила о новых правилах перевозки ручной клади.