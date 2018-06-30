В МИД посоветовали украинцам внимательно выбирать туроператоров

Ранее сообщалось, что более 300 украинских туристов не могут вернуться из Туниса из-за невыполнения туроператором своих обязательств.

В связи с задержкой вылета нескольких сотен украинских туристов из Туниса и несостоятельностью туристического оператора своевременно возвращения граждан Украины на Родину Министерство иностранных дел Украины дало рекомендации относительно планирования поездок и выбора туроператора.

Они опубликованы на странице Департамента консульской службы МИД Украины в Facebook.

МИД рекомендует:

• тщательно планировать свои поездки, учитывая обстоятельства, которые могут непредвиденно возникнуть;

• внимательно выбирать туристического оператора, получить от него полную информацию относительно действий в случае чрезвычайной ситуации, контактные данные компаний и лиц, к которым круглосуточно может обратиться в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств;

• внимательно изучить условия контракта о предоставлении туристических услуг;

• учитывать безопасную ситуацию в стране, ситуацию в международных аэропортах, через которые будет осуществляться путешествие.

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Если в международном аэропорту сложились непредвиденные обстоятельства, в МИД рекомендуют принять следующие меры:

• безотлагательно установить и поддерживать связь с туроператором, авиаперевозчиком или их представителями в стране пребывания, соответствующими аэропортовыми службами, выяснить причину задержки (отмены) рейса, перспективы и пути решения вопроса, получить информацию о порядке размещения в отеле, предоставлении медицинской и другой необходимой помощи;

• информировать об актуальном состоянии ситуации родственников или знакомых в Украине;

• безотлагательно позвонить на «горячую линию» посольства или консульского учреждения в стране пребывания аэропорту, или на круглосуточную «горячую линию» МИД.

Как сообщал УНИАН, сотни украинских туристов двое суток не могли вылететь из Туниса из-за невыполнения туроператором своих обязательств по возвращению граждан Украины домой.