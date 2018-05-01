Все украинские туристы, которые застряли в Египте, вылетели домой

Двое министров доложили Порошенко, что проблема с украинцами в Египте решена.

Все без исключения граждане Украины, которые задержались в аэропорту египетского курорта Шарм-эль-Шейх, вылетели домой. Об этом в Twitter написал пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

"В 18:30 последние туристы, из тех, кто задержался в Египте, вылетели в Украину", - заявил он. По словам пресс-секретаря главы государства, министр иностранных дел и министр инфраструктуры доложили об этом Петру Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, с 27 апреля 215 украинских туристов не могли вылететь из Шарм-эль-Шейха (Египет) в Украину. В МИД объяснили, что вылет чартерного самолета авиакомпании Yan Air во Львов из аэропорта Шарм-эль-Шейх 27 апреля был задержан по техническим причинам, при этом по определенным причинам не смог вылететь и самолет авиакомпании Egypt Air, зафрахтованный украинским авиаперевозчиком.

28 апреля самолет с первой группой туристов вылетел во Львов. Из-за отсутствия самолетов вылет остальных туристов перенесли на 30 апреля. Сегодня, 30 апреля, в МИД сообщили, что они возвращаются на родину. Позже Кирилич проинформировал, что четырьмя рейсами из Шарм-эль-Шейха на Родину в целом вылетели 705 украинцев.