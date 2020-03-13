Авиация и туризм под прицелом коронавируса

Опасный коронавирус в мире набирает обороты. Начавшаяся в Китае в конце декабря прошлого года вспышка пневмонии, вызванная ранее неизвестным типом вируса, за несколько месяцев приобрела официально признанные масштабы пандемии, распространившись далеко за пределы Поднебесной и затронув около сотни стран. Количество больных в мире уже превысило 125 тысяч человек. И если занимающий порядка двадцати процентов мировой экономики Китай пошёл на беспрецедентные меры, остановив чуть ли не половину своего производства и изолировав целые районы, добился спада заболевания, то Европу продолжает лихорадить.

Эпицентром заболевания в Европе оказалась Италия, где количество инфицированных уже превысило 15 тысяч и каждый день неуклонно растет. Принимая в расчет надвигающуюся опасность, это государство ввело карантин на всю страну, ограничив передвижения людей и закрыв все магазины, за исключением аптек и продуктовых торговых точек.

Украина, в которой официально зарегистрировано пока три случая заболевания новым вирусом, не осталась в стороне и также ввела ограничения по всей стране, закрыв с 12 марта на три недели все учебные заведения и запретив массовые собрания, в которых принимают более 200 людей.

Кроме того, с целью недопущения распространения коронавируса, правительство объявило о закрытии большинства пунктов пропуска на границе и о прекращении воздушного сообщения с Италией.

Воздушная блокада

Справедливости ради, стоит отметить, что отечественные авиакомпании сыграли на опережение и по примеру европейских авиаперевозчиков за несколько дней до принятия властями решения о прекращении авиасообщения с Италией существенно ограничили полеты в эту страну и другие пораженные вирусом регионы.

В частности, крупнейший в Украине авиаперевозчик - авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) сообщила об отмене порядка двух тысяч рейсов весной в 16 стран мира. Кроме того, МАУ откорректировала свою программу внутренних рейсов.

Еще одна украинская авиакомпания SkyUp Airlines также приняла решение сократить полетную программу в Италию и Израиль в связи с усилением мер безопасности из-за распространения коронавируса. Также авиаперевозчик перенес на начало лета старт полетной программы по некоторым направлениям, среди которых: рейсы в израильский Тель-Авив из Харькова и полеты в ряд итальянских городов из столицы и Львова.

«Сегодня уже приняты беспрецедентные меры безопасности в Украине, симметрично с другими странами Европы. Мы не можем быть в стороне от этих процессов, ведь на кону не только жизни людей, но и авторитет страны. Для аэропортов Украины коронавирус - это вызов, но они работают в штатном режиме, несмотря на усиленный режим пропуска и постоянную дезинфекцию помещений», - сказал в комментарии УНИАН авиаэксперт и советник министра инфраструктуры Кирилл Новиков.

В связи с многочисленными отменами отечественные авиаперевозчики призывают пассажиров проверять статус своих рейсов за несколько суток до вылета, а также следить за правилами въезда в страны, в которые они направляются. При этом, пассажир имеет право на компенсацию стоимости билета в случае отмены рейса из-за коронавируса или на бесплатный перенос даты вылета.

Потенциальные убытки авиации

По подсчетам авторитетной Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), из-за опасного короновируса из Китая авиаперевозчики по всему миру потеряют в 2020 году от 63 до 113 миллиардов долларов.

Стоит отметить, что это существенно больше, чем предыдущая оценка ассоциации от 20 февраля, когда главный отраслевой орган мира подсчитал, что смертельный коронавирус обойдется авиаперевозчикам в 29,3 миллиардов долларов потерянного дохода.

Колоссальная разница в цифрах объясняется тем, что ранее за основу брался сценарий, при котором воздействие коронавируса будет «в значительной степени ограничено рынками, связанными с Китаем». Однако теперь его воздействие ощущается по всему миру.

«Касательно украинских авиакомпаний, я уверен, что просадка доходов будет компенсирована в будущем, после отмены карантина в большинстве стран. Но первая половина этого года будет очень сложной, ведь впервые за многие десятилетия, «закрывают» целые страны. Возможно, сокращение доходов отразится и на кадровом составе – сокращения или временные отпуска для персонала вполне возможны», - допустил советник министра инфраструктуры Новиков.

По данным авиационного эксперта Богдана Долинце, индекс акций международных авиакомпаний из-за коронавируса опустился на 25-28 процентов, что существенно больше, чем во время распространения вируса атипичной пневмонии (SARS), которая также возникла в Китае в 2002-2003 годах и стала одной из крупнейших вспышек болезней в двадцать первом веке.

«В целом, впервые со времен мирового экономического кризиса постоянный рост изменит в 2020 году падение пассажиропотока на уровне пяти процентов. Это показатель IATA по миру, я думаю, в ближайшее время его скорректируют в сторону увеличения доли падения пассажиропотока ориентировочно на 10-12 процентов. Скорее всего, это приведет к продолжению тенденции банкротства авиакомпаний на конкурентных рынках последних нескольких лет», - сказал Долинце в комментарии УНИАН.

Вместе с тем, он полагает, что смягчить удар для авиационного бизнеса поможет существенное снижение мировых цен на нефть, так как позволит уменьшить негативные экономические последствия от сокращения перевозок. Поэтому, по словам Долинце, большинство авиаперевозчиков получат возможность и инструменты не только минимизировать потери, но и, при наличии эффективной стратегии, побороться за перераспределение пассажиропотоков.

«Если говорить о пассажиропотоке украинских аэропортов, с учетом прогноза IATA, снижение пассажиропотока по состоянию на март составит минус 7 процентов. В случае продолжения распространения вируса прогноз может быть ухудшен до минус 10 процентов по результатам 2020 года», - добавил авиаэксперт.

Туризм в нокдауне

Помимо авиационной сферы, пандемия коронавируса и прекращение авиасообщения с Италией, которая всегда была популярным направлением среди путешественников во всем мире, больно ударили по международному туризму.

Распространение опасного заболевания стало самым большим ударом по глобальной индустрии туризма начиная с 2001 года, когда спад был вызван терактами в США, последовавшей войной в Ираке и вспышкой атипичной пневмонии.

По оценкам Всемирной ассоциации деловых путешествий, масштабы потерь могут составлять до 47 миллиардов долларов ежемесячно.

Особенно пострадают туристические отрасли Поднебесной и стран, зависимых от туристов из Китая, а именно: Гонконга, Макао, Таиланда, Камбоджи и Филиппин. Согласно данным Всемирной туристической организации, китайские туристы ежегодно тратили около 260 миллиардов долларов на путешествия (в два раза больше, чем тратят туристы из США), а сами китайцы являются самой путешествующей нацией в мире. Сейчас более 500 миллионов китайцев находятся на «внутреннем карантине», следовательно, не покидают страну. Соответственно, эти деньги будут недополученны туристическим бизнесом и экономиками туристических стран.

Этот негативный тренд неизбежно затронет и Украину. Как отметил в комментарии УНИАН президент общественного союза «Национальная туристическая организация Украины» Иван Липтуга, ситуация с коронавирусом уже причиняет убытки для отечественных гостиниц, туроператоров и турагентств.

«Экономические последствия тяжело себе даже представить и посчитать в денежном эквиваленте, но убытки исчисляются в миллиардных суммах. Украина, как принимающая иностранных туристов страна, не может сравниться, конечно, с Францией, Испанией или Италией, но последствия будут ощутимы абсолютно для всех», - сказал Липтуга.

Как сообщила представитель одной из крупнейших сети турагентств Украины «Поехали с нами» Светлана Мовчан, в настоящее время на украинском туристическом рынке в связи с коронавирусом и нарастающей вокруг него паникой наблюдается все больше случаев, когда по инициативе путешествующих отменяются туры или переносятся даты вылета.

В то же время, эксперт отмечает, что некоторые туристы, наоборот, воспользовавшись этой ситуацией, приобретают туры по достаточно низким ценам, которые упали больше чем на 40-50 процентов. Но таких смельчаков – не так уж много, потому уже сейчас можно констатировать резкое падение количества ранних бронирований туров на летний сезон, что ставит под угрозу успешность этого прибыльного периода.

Из-за падения спроса на путешествия украинский туроператор Join UP! сообщил о сокращении чартерной полетной программы в Египет и прекращении полетов из Херсона и Николаева. Кроме того, с целью защиты туристов от коронавирусных рисков туроператор предлагает путешествующим украинцам дополнительное страхование финансовых потерь от данного заболевания. Эта услуга распространяется на случай невозможности улететь в страну, где объявлена эпидемия, а также в случае, если туриста сняли с рейса из-за подтверждения коронавирусной инфекции.

Окончательно оценить последствия поразившего весь мир коронавируса мы сможем еще не скоро. Однако, какими бы они не оказались для Украины и мира, в это непростое время важно ответственно отнестись к своему здоровью, следовать рекомендациям медиков и не поддаваться всеобщей панике, чтобы еще больше не «расшатывать» и без того хрупкую украинскую экономику. Ведь разумное и трезвое отношение к происходящему поможет нам не заболеть и с оптимизмом смотреть в будущее.

Александра Данько